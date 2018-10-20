В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, – иностранные послы

20 Окт. 13:51 2018-10-20T13:51:22+03:00

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На экскурсию иностранных послов и дипломатов в военную часть пригласили с семьями. Как сообщает belta.by, мероприятие проходит с участием министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и министра обороны Андрея Равкова.

Гостям рассказывают об истории и задачах, стоящими перед бригадой, а также об особенностях подготовки здесь военных специалистов. Говорится и о том, что 80-е годы прошлого века службу здесь проходил Лукашенко.

- Все открыто и транспарентно. Для меня как для посла и человека невоенного очевидно, что Вооруженные Силы Беларуси выполняют задачи по защите территориальной целостности и независимости страны, - сказал посол Сербии в Беларуси Велько Ковалевич и подчеркнул важность проведения на постоянной основе совместных учений военнослужащих Беларуси и Сербии.