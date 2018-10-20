Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше жигулей [видео]
Хореографию танцоров оценили на уголовную статью
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше жигулей
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Ночные танцы на крыше ВАЗ-2106, который был припаркован на стоянке возле проспекта Победителей, зафиксировали камеры видеонаблюдения. В милиции их внимательно просмотрели. Хореографию оценили по достоинству. Для трех танцоров – двух минчан и одного жителя Заславля – высшая оценка: уголовное дело по части 2 статьи 339 УК РБ (Хулиганство)
Ущерб, нанесенный советскому авто, оценили в 1000 рублей. Преступников задержали, передает пресс-служба Главного управления внутренних дел Мингорисполкома.