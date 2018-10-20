СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-20T16:29:28+03:00

В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии – белорусский КВНщик команды «ЧП» Евгений Сморигин

Вместе с артистами популярного «Дизель-шоу» они ехали в автобусе, который столкнулся с грузовиком

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Трагедия случилась сегодня, 20 октября, примерно в 5.55 утра на 28-м километре автотрассы Киев-Чоп возле села Милая недалеко от Киева, передает kp.ua.

Автобус с артистами юмористического «Дизель-шоу» протаранил МАЗ. Медики говорят, что Поплавская скончалась мгновенно. От удара ее фактически разорвало на части. Она сидела на переднем сидении автобуса.

Марине Поплавской был всего 41 год. Она популярная юмористическая артистка и певица, редактор украинского КВН, капитан команды «Девушки из Житомира». Больше всего зрителям она запомнилась по выступлению на фестивале КВН в Юрмале в 2011 году. Много лет Марина Поплавская отработала учительницей украинского языка и литературы в школе.В последние годы артистка выступала в «Дизель-шоу», которое выходит на украинском телеканале ICTV.

Марине Поплавской был всего 41 год.

В этом же автобусе вместе с Мариной Францевной ехал и наш земляк – известный белорусский КВНщик Евгений Сморигин- бывший участник минской команды КВН «ЧП». Евгений тоже снимается в «Дизель-шоу». Он жив и находится в больнице с переломом ноги.Также сообщается, что в тяжелом состоянии в больнице находятся еще четверо пассажиров этого автобуса.По предварительным данным, виновник ДТП - водитель автобуса. По данным украинской полиции, автобус врезался в грузовик на скорости 100 км/ч. Водитель автобуса задержан.

Евгений Сморигин, который тоже пострадал в этой автокатастрофе, находится в больнице. У него перелом ноги. Фото:conferences.tochka.net

Как рассказал водитель фуры, который стал очевидцем трагедии, он услышал удар, выскочил на улицу, увидел изувеченный автобус и тело погибшей

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, следственное управление полиции Киевщины и медики. Уже возбуждено возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК Украины – «Нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего».

Редакция «Комсомольской правды в Беларуси» выражает свои соболезнования родственникам погибшей.