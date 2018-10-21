Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа

21 Окт. 09:57 2018-10-21T09:57:14+03:00

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По словам Александра Лукашенко из заграничных командировок он привозит не сувениры, а "деньги и кредиты".

— Я всегда деньги привожу, а отсюда вывожу товары. Я главный лоббист своих товаров, и, если ты хочешь работать президентом эффективно, ты этим будешь заниматься. Хоть это, наверное, больше вопрос правительства, но все занимаются этим, — сказал Лукашенко во время общения со студентами вузов в Гродно 19 октября.Телеверсия встречи транслировалась 20 октября в вечернем эфире телеканала "Беларусь 1".

По его словам, во многих странах главы государств лично занимаются привлечением ресурсов.

— В Америке, даже если 200 миллионов контракт, то уже президент занимается, если 100—150 — госсекретарь. У нас этой "дележки" нет. Я считаю, что и миллион долларов — это деньги. Поэтому, если удается привести из-за границы этот "сувенир" — это самое лучшее. Ну, где-то небольшие по стоимости деньги, кредиты, только недорогие — это тоже моя работа, — сказал Лукашенко, цитирует БелаПАН.