«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
МВД считает целесообразным отказаться от подготовки самостоятельного законопроекта «О противодействии домашнему насилию». Оргкомитет по сбору подписей за пересмотр концепции законопроекта получил письмо из министерства с таким ответом. Это решение связано с «высоким общественным резонансом и мнением религиозных организаций», сообщает БелаПАН.
В письме также приведена статистика: каждый год в органы внутренних дел Беларуси поступают сведения о свыше 120 тыс. семейно-бытовых конфликтах. К административной ответственности привлекаются более 50 тыс., к уголовной — около 2,5 тыс. виновных. Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан — это треть всех погибших от убийств и тяжких телесных повреждений. И в более 80% случаев первопричиной преступлений и правонарушений в семейно-бытовых отношениях является злоупотребление алкоголем.
- Основными целями подготовки концепции являлись не введение новых методов и форм воспитания детей, а защита прав и законных интересов граждан, которые подвергаются домашнему насилию, — отмечают представители МВД. — Понятия «гендер» и «гендерное равенство» не вводятся проектом концепции. Понятие «домашнее насилие» четко определяет, что это умышленные противоправные действия.
В конце письма МВД указывает на то, что после резонанса в обществе и высказывания мнения религиозных организаций от подготовки отдельного закона в ведомстве решили отказаться.
Напомним, МВД вынесло концепцию проекта закона «О противодействии домашнему насилию» на общественное обсуждение в июле. В октябре документ планировали представить главе государства. Против принятия проекта выступили ряд церковных и консервативных общественных организаций.
5 октября Лукашенко во время общения с журналистами раскритиковал концепцию законопроекта о противодействии домашнему насилию.
- Все это дурь, взятая прежде всего с Запада. Вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется — мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших белорусских, славянских традиций и нашего жизненного опыта, — заявил он. - Где-то кто-то брякнул — о противодействии насилию в семье. Это сейчас модная формулировка на Западе. У них скоро семей не будет: мужик на мужике женится или замуж выходит. Детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье.
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