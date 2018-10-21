2018-10-21T12:36:30+03:00
Общество

«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»

МВД отказалось от подготовки законопроекта о противодействии домашнему насилию из-за общественного резонанса
Ирина АВИДОВА
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МВД отказалось от подготовки законопроекта о противодействии домашнему насилиюМВД отказалось от подготовки законопроекта о противодействии домашнему насилиюФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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МВД считает целесообразным отказаться от подготовки самостоятельного законопроекта «О противодействии домашнему насилию». Оргкомитет по сбору подписей за пересмотр концепции законопроекта получил письмо из министерства с таким ответом. Это решение связано с «высоким общественным резонансом и мнением религиозных организаций», сообщает БелаПАН.

В письме также приведена статистика: каждый год в органы внутренних дел Беларуси поступают сведения о свыше 120 тыс. семейно-бытовых конфликтах. К административной ответственности привлекаются более 50 тыс., к уголовной — около 2,5 тыс. виновных. Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан — это треть всех погибших от убийств и тяжких телесных повреждений. И в более 80% случаев первопричиной преступлений и правонарушений в семейно-бытовых отношениях является злоупотребление алкоголем.

- Основными целями подготовки концепции являлись не введение новых методов и форм воспитания детей, а защита прав и законных интересов граждан, которые подвергаются домашнему насилию, — отмечают представители МВД. — Понятия «гендер» и «гендерное равенство» не вводятся проектом концепции. Понятие «домашнее насилие» четко определяет, что это умышленные противоправные действия.

В конце письма МВД указывает на то, что после резонанса в обществе и высказывания мнения религиозных организаций от подготовки отдельного закона в ведомстве решили отказаться.

Напомним, МВД вынесло концепцию проекта закона «О противодействии домашнему насилию» на общественное обсуждение в июле. В октябре документ планировали представить главе государства. Против принятия проекта выступили ряд церковных и консервативных общественных организаций.

5 октября Лукашенко во время общения с журналистами раскритиковал концепцию законопроекта о противодействии домашнему насилию.

- Все это дурь, взятая прежде всего с Запада. Вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется — мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших белорусских, славянских традиций и нашего жизненного опыта, — заявил он. - Где-то кто-то брякнул — о противодействии насилию в семье. Это сейчас модная формулировка на Западе. У них скоро семей не будет: мужик на мужике женится или замуж выходит. Детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье.

Если муж заставляет выйти из декрета или не дает денег - его могут наказать за домашнее насилие (читать далее)

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8 вопросов о том, что такое концепция закона против домашнего насилия и почему он нужен в Беларуси. Можно ли бить детей, что такое экономическое насилие и почему проект не понравился президенту (читать далее)

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