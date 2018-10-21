Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
Клирики вознесли молитвы о невинно убиенных
Клирики вознесли молитвы о невинно убиенных. Фото: church.by
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Хор священнослужителей Гродненской епархии под управлением протодиакона Димитрия Шепелева посетил место массового захоронения жертв сталинского террора урочище Куропаты под Минском.
Клирики вознесли молитвы о невинно убиенных, совершив заупокойную литию, пишет официальный портал Белорусской православной церкви.
Хор священнослужителей Гродненской епархии — признанный вокальный коллектив, лауреат ряда международных конкурсов. Так, в активе хора — первое место на фестивале православных песнопений в польской Гайновке (2012).