2018-10-21T14:20:03+03:00
Общество

Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах

Клирики вознесли молитвы о невинно убиенных
Ирина АВИДОВА
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Клирики вознесли молитвы о невинно убиенных. Фото: church.byКлирики вознесли молитвы о невинно убиенных. Фото: church.by
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Хор священнослужителей Гродненской епархии под управлением протодиакона Димитрия Шепелева посетил место массового захоронения жертв сталинского террора урочище Куропаты под Минском.

Клирики вознесли молитвы о невинно убиенных, совершив заупокойную литию, пишет официальный портал Белорусской православной церкви.

Хор священнослужителей Гродненской епархии — признанный вокальный коллектив, лауреат ряда международных конкурсов. Так, в активе хора — первое место на фестивале православных песнопений в польской Гайновке (2012).

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