2018-10-21T14:30:03+03:00
Общество

Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек

У 28 иностранцев проверили легальность пребывания в Беларуси
Ирина АВИДОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники Центрального РУВД Минска совместно с ОМОНом провели рейдовую отработку территории торгового дома «Ждановичи». Их целью было выявление лиц, нарушающих общественный порядок, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, сообщается на сайте ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники милиции задержали 90 человек, в отношении которых составлено 42 административных протокола из которых: 31 - за совершение административного правонарушения по ст. 17.3 («Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения») КоАП РБ, 9 - за совершение административного правонарушения предусмотренного ст. 23.4 («Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий») КоАП РБ, 2 - за совершение административного правонарушения предусмотренного ст.17.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РБ.

Проверили и легальность пребывания на территории РБ, было проверено 28 иностранных граждан. В итоге 5 иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан в Беларуси.

Всего в ЦИП ГУВД Мингорисполкома направлены 10 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку
Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей, оба в больнице с переломами
Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам
Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа
В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии - белорусский КВНщик команды «ЧП» Евгений Сморигин
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше жигулей [видео]
В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, – иностранные послы
Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в ВКонтакте и 12 сайтам
В Гродно девушка-пешеход рискнула перейти дорогу президентскому кортежу и чуть не попала под колеса машин Лукашенко [видео]
История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками
Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковым из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части
В Минске в районе Зеленого луга сгорела маршрутка
Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ