Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек

21 Окт. 14:29 2018-10-21T14:30:03+03:00

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Сотрудники Центрального РУВД Минска совместно с ОМОНом провели рейдовую отработку территории торгового дома «Ждановичи». Их целью было выявление лиц, нарушающих общественный порядок, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, сообщается на сайте ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники милиции задержали 90 человек, в отношении которых составлено 42 административных протокола из которых: 31 - за совершение административного правонарушения по ст. 17.3 («Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения») КоАП РБ, 9 - за совершение административного правонарушения предусмотренного ст. 23.4 («Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий») КоАП РБ, 2 - за совершение административного правонарушения предусмотренного ст.17.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РБ.

Проверили и легальность пребывания на территории РБ, было проверено 28 иностранных граждан. В итоге 5 иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан в Беларуси.

Всего в ЦИП ГУВД Мингорисполкома направлены 10 человек.