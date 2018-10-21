2018-10-21T15:29:27+03:00
Общество

Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам

На верхних строчках - Швейцария, Австралия и США
Ирина АВИДОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Беларусь отнесли к бедным странам. Фото: из архиваБеларусь отнесли к бедным странам. Фото: из архива
Изменить размер текста:

Швейцарский банк Credit Suisse опубликовал свой ежегодный рейтинг-отчет о благосостоянии государств Global Wealth Report. Верхние строчки традиционно заняли Швейцария, Австралия и США. Беларусь же аналитики Credit Suisse отнесли к группе бедных стран с уровнем богатства ниже 5 тысяч долларов на одного взрослого. Как сообщают naviny.by, в одну группу с Беларусью попали Украина, Мали, Нигер, Чад, Судан, Египет, Эфиопия и Нигерия.

Украина и Беларусь разделяют 123-е место из 140. Богатство на душу населения у нас и нашей страны-соседки составляет 1563 доллара на одного взрослого жителя.

К числу богатейших стран относятся те, где состояние на душу населения превышает 100 тысяч долларов. Так, в Швейцарии на одного взрослого жителя приходится чуть больше 530 тысяч долларов. В Австралии — 411 тысяч долларов, в США — 404 тысячи долларов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку
Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей, оба в больнице с переломами
Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержаны 90 человек
Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа
В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии - белорусский КВНщик команды «ЧП» Евгений Сморигин
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше жигулей [видео]
В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, – иностранные послы
Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в ВКонтакте и 12 сайтам
В Гродно девушка-пешеход рискнула перейти дорогу президентскому кортежу и чуть не попала под колеса машин Лукашенко [видео]
История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками
Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковым из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части
В Минске в районе Зеленого луга сгорела маршрутка
Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ