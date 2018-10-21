Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам

21 Окт. 15:28 2018-10-21T15:29:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Швейцарский банк Credit Suisse опубликовал свой ежегодный рейтинг-отчет о благосостоянии государств Global Wealth Report. Верхние строчки традиционно заняли Швейцария, Австралия и США. Беларусь же аналитики Credit Suisse отнесли к группе бедных стран с уровнем богатства ниже 5 тысяч долларов на одного взрослого. Как сообщают naviny.by, в одну группу с Беларусью попали Украина, Мали, Нигер, Чад, Судан, Египет, Эфиопия и Нигерия.

Украина и Беларусь разделяют 123-е место из 140. Богатство на душу населения у нас и нашей страны-соседки составляет 1563 доллара на одного взрослого жителя.

К числу богатейших стран относятся те, где состояние на душу населения превышает 100 тысяч долларов. Так, в Швейцарии на одного взрослого жителя приходится чуть больше 530 тысяч долларов. В Австралии — 411 тысяч долларов, в США — 404 тысячи долларов.