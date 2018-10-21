Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей, оба в больнице с переломами

СЕГОДНЯ 18:25 2018-10-21T19:00:43+03:00

Гонщик не справился с управлением на закруглении трассы [видео]

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На автокроссе в агрогородке Тулово, что под Витебском, гонщик сбил двоих судей. Это произошло 21 октября около 12.15.

- Автомобиль багги выскочил на песчаный выступ, где находились судьи, - рассказали в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

- Я до сих пор в шоке, не ожидал, что на автокроссе стану очевидцем безумного ЧП! – рассказывает один из зрителей, Иван Щитенко. – Водителя занесло на повороте, он врезался в людей. Я видел, как человека несли на носилках в карету скорой помощи, а потом приехала реанимация.

Водителю, который был за рулем злополучной багги под номером 88, тридцать пять лет, он приехал на соревнования из Смоленска.

После ЧП соревнования сразу же остановили.

- По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил заезд автомобиля на возвышение, где они находились, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова. - На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Кроме двоих судей, никто не пострадал. Водитель багги также остался цел. Пострадавшие судьи – представители Беларуси, одному из них 52 года, второму – 46.

Инцидент произошел во второй день соревнований Кубка Беларуси по автокроссу, посвященному Дню автомобилиста и дорожника. За приз боролись гонщики из Беларуси и России. Трасса в агрогородке Тулово – традиционное место проведения подобных соревнований областного, республиканского и международного масштабов. Гонки здесь проводят более тридцати лет, и за все это время подобных ЧП не было.

Пострадали два человека, оба госпитализированы. Фото: Иван Щитенко.

Российский гонщик не пострадал, но его багги помяло. Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома.