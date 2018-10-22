Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку

СЕГОДНЯ 09:01 2018-10-22T09:18:28+03:00

Также Соболенко назвали «Новичком года» по версии WTA

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко обновленном рейтинге WTA занимает 12-е место. Первую строчку мирового рейтинга по-прежнему удерживает румынка Симона Халеп. Александра Саснович поднялась на одну строчку и вошла в топ-30. Виктория Азаренко, не выступавшая последний месяц, занимает 53-е место.

Напомним, на прошлой неделе Арину Соболенко назвали «Новичком года», она из второй сотки рейтинга WTA ворвалась в топ-20, выиграв два турнира WTA категории Premier (в Нью-Хейвене и в Ухане).

Теннисисткой года назвали первую ракетку мира и чемпионку «Ролан Гаррос» Симону Халеп. В номинации «Прорыв года» победила голландка Кики Бертенс.

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