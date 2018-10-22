Анатолий Курилец уйдет с поста генерального директора минского «Динамо»

22 Окт. 10:08 2018-10-22T11:36:45+03:00

Еще недавно звучала резонансная фраза «Хоккеем должны руководить хоккеисты, не генералы»

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Анатолий Курилец покидает пост генерального директора ХК «Динамо-Минск» по личной инициативе в связи с окончанием контракта, - сообщил официальный сайт «зубров». Полномочия он сложит 23 октября.

В сообщении отмечается, что наблюдательный совет клуба благодарит Анатолия Адамовича за плодотворную работу:

- За эти годы им была выстроена четкая управленческая структура, налажена финансовая дисциплина и значительно увеличена коммерческая прибыль.

Стоит отметить, что в последних 8 матчах «зубры» потерпели 8 поражений. В прошлый вторник у главного тренера Горди Дуайнера спросили, как он планирует выбираться из трудного положения. В тот момент, пока переводили вопрос, его коллега Владимир Крикунов поделился своим мнением:

- Хоккеем должны руководить хоккеисты… не генералы, - сказал авторитетный и не чужой нам специалист, который возглавлял сборные Беларуси (при нем была эпическая победа над Швецией на Играх-2002), России и многие клубы КХЛ.

Курилец стал генеральным директором минского «Динамо» в октябре 2016 года. Ранее занимал должность заместителя генерального директора по безопасности. До этого был заместителем министра МВД.

Сегодня в 16.30 в Астане «Динамо» сыграет с «Барысом».