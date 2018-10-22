2018-10-22T13:53:32+03:00
Политика

Михаил Бабич: Нападение на Беларусь будет рассматриваться, как нападение на Россию

Посол России в Беларуси прокомментировал геополитическую обстановку
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Бабич: Нападение на Беларусь будет рассматриваться, как нападение на РоссиюБабич: Нападение на Беларусь будет рассматриваться, как нападение на РоссиюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Михаил Бабич назвал «тревожным фактором» милитаризацию региона в контексте заявлений о создании постоянной военной базы США в Польше.

- Усилия свои мы наращиваем адекватно развивающейся обстановке. У нас есть взаимопонимание с белорусскими партнерами, у нас есть регулярная группировка войск и сил. Есть все компоненты как для обороны, так и для ответного удара, - сказал Бабич в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1». - Любое нападение на Беларусь Москвой будет расцениваться, как нападением на Россию, «со всеми вытекающими из этого последствиями". Ничего хорошего такое противостояние ни для Польши, ни для сопредельных прибалтийских стран, где эти базы разворачиваются, это не принесет. Беларусь в этом плане абсолютно защищена. У нас Союзное государство, у нас единая военная политика.

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