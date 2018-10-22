2018-10-22T13:54:55+03:00
Общество

В Беларуси на майские праздники может появиться неделя выходных

Календарь 2019 года складывается так, что очень много праздников за семь дней
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Правительство Беларуси рассмотрит возможность введения недельных каникул на майские праздники в 2019 году.

Дело в том, что в мае 2019 года на одну неделю приходится много выходных дней: 7 мая (вторник) - Радуница, традиционно понедельник в таком случае объявляется выходным днем с переносом рабочего дня на какую-либо субботу. 9 мая (четверг) - День Победы, высока вероятность, что 10 мая (пятница) также объявят выходным днем с отработкой в другой день. Получается, что единственный рабочий день на неделе приходится на среду, 8 мая.

Возникает вопрос: с экономической точки зрения один рабочий день на неделе имеет большой смысл? По мнению министра экономики Дмитрия Крутого, экономическая составляющая в этом случае двоякая.

- С экономической точки зрения эффекта большого не получим, если будем работать именно в среду один день. Поэтому на уровне правительства эта тема, я думаю, будет отдельно рассмотрена именно с учетом специфики мая 2019 года, и, взвесив все за и против, будет принято окончательное решение, - отметил Дмитрий Крутой в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

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