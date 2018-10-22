В Лепельском районе ночью солдат выскочил на дорогу и его насмерть сбила фура

22 Окт. 12:40 2018-10-22T13:55:57+03:00

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В ночь на 22 октября в Лепельском районе погиб военнослужащий. Как информирует отделение агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома, солдат попал под грузовой автомобиль. Это произошло в три часа ночи.

- По деревне Боровка, где дислоцируется одна из воинских частей Заслоновского гарнизона, на 167-м километре автодороги Минск - Витебск ехала фура DAF. На дорогу внезапно выбежал военнослужащий. Автомобиль наехал на него. От полученных травм молодой человек скончался на месте, - рассказали в ГАИ.

Проверку по факту гибели солдата проводит Следственный комитет и специальная комиссия Министерства обороны. Минобороны выразило соболезнования родным и близким погибшего солдата, им окажут помощь.