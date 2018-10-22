2018-10-22T13:55:57+03:00
Общество

В Лепельском районе ночью солдат выскочил на дорогу и его насмерть сбила фура

Погибшему парню было 19 лет
Наталья ПАРТОЛИНА
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19-летний солдат погиб в Лепельском районе, попав под фуру. Фото: ГАИ.19-летний солдат погиб в Лепельском районе, попав под фуру. Фото: ГАИ.
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В ночь на 22 октября в Лепельском районе погиб военнослужащий. Как информирует отделение агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома, солдат попал под грузовой автомобиль. Это произошло в три часа ночи.

- По деревне Боровка, где дислоцируется одна из воинских частей Заслоновского гарнизона, на 167-м километре автодороги Минск - Витебск ехала фура DAF. На дорогу внезапно выбежал военнослужащий. Автомобиль наехал на него. От полученных травм молодой человек скончался на месте, - рассказали в ГАИ.

Проверку по факту гибели солдата проводит Следственный комитет и специальная комиссия Министерства обороны. Минобороны выразило соболезнования родным и близким погибшего солдата, им окажут помощь.

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