Обгон со смертельным исходом: под Каменцем один человек погиб, еще четверо пострадали в ДТП

22 Окт. 14:05 2018-10-22T14:31:35+03:00

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В субботу около 21.00 в Каменецком районе случилось ДТП со смертельных исходом. 34-летний водитель BMW 530i двигался по дороге Слоним - Высокое. При совершении обгона он не убедился в безопасности совершения маневра, в результате чего столкнулся с автомобилем Alfa Romeo, который под управлением 22-летнего брестчанина двигался во встречном направлении. В результате ДТП 54-летняя пассажирка BMW погибла на месте. Еще четыре человека с различными травмами госпитализированы. В ГАИ отмечают, что эти пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

В ГАИ обращают внимание, что туман и другие нелагоприятные погодные факторы увеличивают риск ДТП.

- В условиях плохой видимости скорость может составлять как 20, так и 5 км/ч. Вообще, существует золотое неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости, - сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома и перечисляет другие важные правила при вождении в условиях тумана.

ВОЖДЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ТУМАНА. РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ГАИ!