В Минске оцепили суд Первомайского района

22 Окт. 13:10 2018-10-22T15:14:00+03:00

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- Около 12.00 возле суда Первомайского района г. Минска обнаружили бесхозную сумку. Сотрудники милиции оцепили место. Работает СОГ, МЧС. Вызвана саперно-пиротехническая группа, - сообщает ГУВД Мингорисполкома. На месте работает следственно-оперативная группа, МЧС, вызвана саперно-пиротехническая группа.

Суд Первомайского района находится на улице Толбухина 9.

UPD. Позже в милиции сообщили, что в сумке находились личные вещи, владелец которых устанавливается.