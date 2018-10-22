В Минске оцепили суд Первомайского района
Все из-за бесхозной сумки
В Минске оцепили суд Первомайского района: заседания прерваны, работники эвакуированыФото: Павел МАРТИНЧИК
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- Около 12.00 возле суда Первомайского района г. Минска обнаружили бесхозную сумку. Сотрудники милиции оцепили место. Работает СОГ, МЧС. Вызвана саперно-пиротехническая группа, - сообщает ГУВД Мингорисполкома. На месте работает следственно-оперативная группа, МЧС, вызвана саперно-пиротехническая группа.
Суд Первомайского района находится на улице Толбухина 9.
UPD. Позже в милиции сообщили, что в сумке находились личные вещи, владелец которых устанавливается.