Женщина из Витебска отдала 500 рублей «ведунье» из интернета, но мужа не вернула
Уголовное дело за мошенничество возбудили в отношении жительницы Гомеля. Она разместила в сети объявление, в котором утверждала, что обладает магическими способностями и может помочь в снятии порчи. На объявление откликнулась женщина из Витебска, от которой ушел муж. Расстроенная дама решила, что супруга увели из семьи, наложив на него заклятье. «Ведунья» подтвердила опасения клиентки и уверила, что сможет помочь.
За снятие порчи на расстоянии витеблянка заплатила 500 рублей. Деньги она перечислила «ведунье» на карточку. Шло время, а супруг в семью не возвращался. Тогда обманутая женщина пошла в милицию.
- Сотрудники уголовного розыска Первомайского РОВД выяснили, что женщина стала жертвой мошенничества. Неработающая гомельчанка не имеет никакого отношения к магии и прочим подобным вещам, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. - Возбуждено уголовное дело.
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