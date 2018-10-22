2018-10-22T15:00:01+03:00
Общество

Женщина из Витебска отдала 500 рублей «ведунье» из интернета, но мужа не вернула

Мошенницу, которая уверяла, что обладает магическими способностями, будут судить
Наталья ПАРТОЛИНА
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"Ведунья" по интернету выманила у женщины из Витебска 500 рублей, а мужа не вернула."Ведунья" по интернету выманила у женщины из Витебска 500 рублей, а мужа не вернула.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Уголовное дело за мошенничество возбудили в отношении жительницы Гомеля. Она разместила в сети объявление, в котором утверждала, что обладает магическими способностями и может помочь в снятии порчи. На объявление откликнулась женщина из Витебска, от которой ушел муж. Расстроенная дама решила, что супруга увели из семьи, наложив на него заклятье. «Ведунья» подтвердила опасения клиентки и уверила, что сможет помочь.

За снятие порчи на расстоянии витеблянка заплатила 500 рублей. Деньги она перечислила «ведунье» на карточку. Шло время, а супруг в семью не возвращался. Тогда обманутая женщина пошла в милицию.

- Сотрудники уголовного розыска Первомайского РОВД выяснили, что женщина стала жертвой мошенничества. Неработающая гомельчанка не имеет никакого отношения к магии и прочим подобным вещам, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. - Возбуждено уголовное дело.

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