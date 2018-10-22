2018-10-22T17:10:37+03:00
Общество

Погода в Беларуси на 23 октября: оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Порывы ветра могут достигать до 20 м/с
Захар ПЛАТОНОВ
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Во вторник будут дожди и сильный ветер.Во вторник будут дожди и сильный ветер.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 23 октября, сообщает belta.by со ссылкой на Белгидромет. Во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный 5 - 10 м/с, порывы до 14 м/с. Во второй половине по юго-западу страны прогнозируются порывы ветра до 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6, днем - 5 - 11 градусов. 24 и 25 октября так ожидается ветреная погода.

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