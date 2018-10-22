Минчанин у себя на балконе поселил кабана, чтобы не было скучно

СЕГОДНЯ 15:32 2018-10-22T15:33:32+03:00

Жильцы дома пожаловались на соседа, в итоге на него составили акт для привлечения к административной ответственности [фото]

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В один из ЖЭСов Фрунзенского района Минска стали поступать жалобы от жильцов дома по пр.Пушкина о том, что у соседа живет кабан, который мешает спокойному проживанию граждан.

Представители жилищно-эксплуатационной службы вместе с сотрудниками милиции на месте установили, что действительно в квартире у 45-летнего неработающего мужчины на балконе живет кабан. Хозяин животного объяснил, что приобрел его на рынке, чтобы не было скучно, так как в квартире живет один.

Как сообщили во Фрунзенском РУВД, в итоге представителями ЖЭС в отношении мужчины был составлен акт для привлечения его в последующем к административной ответственности по ст. 21.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (Нарушение правил пользования жилыми помещениями).