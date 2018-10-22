2018-10-22T15:33:32+03:00
Общество

Минчанин у себя на балконе поселил кабана, чтобы не было скучно

Жильцы дома пожаловались на соседа, в итоге на него составили акт для привлечения к административной ответственности [фото]
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Завести в квартире кабана милая, но не лучшая идея.Завести в квартире кабана милая, но не лучшая идея.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В один из ЖЭСов Фрунзенского района Минска стали поступать жалобы от жильцов дома по пр.Пушкина о том, что у соседа живет кабан, который мешает спокойному проживанию граждан.

Представители жилищно-эксплуатационной службы вместе с сотрудниками милиции на месте установили, что действительно в квартире у 45-летнего неработающего мужчины на балконе живет кабан. Хозяин животного объяснил, что приобрел его на рынке, чтобы не было скучно, так как в квартире живет один.

Как сообщили во Фрунзенском РУВД, в итоге представителями ЖЭС в отношении мужчины был составлен акт для привлечения его в последующем к административной ответственности по ст. 21.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (Нарушение правил пользования жилыми помещениями).

Тот самый кабан из квартиры во Фрунзенском районе. Как его зовут пока не сообщается. Фото: guvd.gov.by

Тот самый кабан из квартиры во Фрунзенском районе. Как его зовут пока не сообщается. Фото: guvd.gov.by

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