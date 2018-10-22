2018-10-22T17:14:44+03:00
Экономика

«Белгоспищепром» может стать единым регулятором на рынке алкогольной продукции

Массовые виды водочной продукции будут продавать с одинаковой наценкой
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Массовые виды крепкого алкоголя будут продавать по единой стоимости.Массовые виды крепкого алкоголя будут продавать по единой стоимости.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Концерн «Белгоспищепром», скорее всего, станет единым регулятором на рынке алкогольной продукции в нашей стране. Предложение наделить концерн такими полномочиями обсуждали на совещании у президента Беларуси, которое в понедельник прошло во Дворце Независимости в Минске. Мероприятие было посвящено вопросам развития ликероводочной отрасли.

- Мы предлагаем, чтобы был единый регулятор. На сегодняшний день это одно из узких мест: у нас пять органов плюс облисполкомы занимаются регулированием. Один - лицензию, один - квоты, один - качество определяет. И мы вносим предложение, чтобы эту функцию выполнял концерн «Белгоспищепром» для всей отрасли. Это будет правильно, - цитирует вице-премьера Михаила Русого belta.by.

Также на совещании рассматривалось предложение об установлении единых розничных цен на некоторые виды алкогольной продукции. Речь идет о том, чтобы массовые виды водки продавались в магазинах по одной цене. Для тех, кто будет производить продукцию премиум-класса, эксклюзивную, сувенирную, никаких ограничений нет и не будет (они будут работать по договорным ценам).

- Решение по единой торговой наценке правительством уже принято, - отметил Михаил Русый.

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