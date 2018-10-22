2018-10-22T17:41:38+03:00
Спорт

Глава Федерации хоккея Беларуси: «Ожидаются корректировки в штабе «Динамо. Терпеть дальше такое безобразие никто не хочет»

Геннадий Савилов предсказывает изменения в клубе, которые должны остановить падение
Захар ПЛАТОНОВ
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Дела хоккейного "Динамо" давно не были так плохи. Фото: hcdinamo.byДела хоккейного "Динамо" давно не были так плохи. Фото: hcdinamo.by
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Сегодня стало известно, что 23 октября генеральный директор ХК «Динамо-Минск» сложит свои полномочия. Председатель ФХБ Геннадий Савилов заявил, что следует ожидать изменения и в тренерском штабе:

- Завтра в «Динамо» сменится руководство, это один из шагов, который предпринят. Возможно, поздно, а может, своевременно. Дай Бог, чтобы было своевременно. Это шаг к более четкому представлению для нас как специалистов и руководителей к тому, куда «Динамо» будет двигаться дальше. Предвосхищая вопрос о смене тренерского штаба… Ожидаются корректировки и в тренерском штабе «Динамо», они уже проговариваются. Терпеть дальше такое, мягко говоря, безобразие никто не хочет. Но вопрос не в этом: терпеть или нет. Вопрос в том, сможем ли мы гарантированно сделать какие-то динамические изменения, которые приведут нас к успеху. Сейчас хочется видеть стабилизацию обстановки, а не дальнейшее неконтролируемое падение.

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