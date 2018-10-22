«Динамо» проиграло «Барысу» и обновило антирекорд клуба
Минское «Динамо» провело очередной календарный матч регулярного сезона КХЛ. В гостях «зубры» играли с «Барысом». И вновь проиграли 1:3. Это поражение стало девятым подряд. Таким образом, «зубры» обновили антирекорд десятилетней давности по продолжительности серии без побед.
Похоже, независимо от результата этого матча в тренерском штабе «Динамо» стоит ожидать изменений. Об этом сегодня заявил глава ФХБ Геннадий Савилов.
Но перестановки вряд ли произойдут раньше 24 октября - в этот день команда проведет завершающий матч выездной серии, встретившись в Балашихе с «Авангардом».
Уже 29 октября «Динамо» матчем с «Амуром» начнет домашнюю серию.
Сейчас «Динамо» с одиннадцатью очками занимает последнее место в Западной конференции, у идущей на строку выше «Северстали» 15 баллов.
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