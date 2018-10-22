2018-10-23T09:28:19+03:00
Происшествия

В Минске во время сделок с покупателями задержали двух наркодилеров

Продавцы: безработные 29-летний парень и 24-летняя девушка
Надежда БУТОВИЧ
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Продавцам наркотиков грозит по 15 лет тюрьмы, покупателям – до 5 лет заключения.Продавцам наркотиков грозит по 15 лет тюрьмы, покупателям – до 5 лет заключения.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Две операции по задержанию продавцов наркотических веществ провели оперативники столицы, сообщают в ГУВД.

В Партизанском районе арестован 29-летний наркодилер. У безработного молодого человека дома были весы, устройства для курения, наркотики (около 2 граммов опасного психотропа МDМА, свыше 3 граммов марихуаны и столько же гашиша). Во время задержания к сбытчику пришел 26-летний покупатель, которого тоже же арестовали.

Похожую операцию провели правоохранители Фрунзенского района: попались 24-летняя наркодилер и 23-летний покупатель. Девушка принесла на продажу примерно 5 грамм гашиша, с собой у нее было еще столько же. На допросе злоумышленница призналась, что наркотики приобретала в интернет-магазине. К слову, наркодилерша не раз попадалась на продаже психотропов и только в конце мая 2018 года вышла из заключения. И продавец и покупатель, как и в первом случае, нигде не работают.

За незаконный оборот нарковеществ продавцам грозит максимально по 15 лет тюрьмы, покупателям - до 5 лет.

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