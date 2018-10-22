2018-10-23T09:30:25+03:00
Происшествия

В Лиде «Ауди» насмерть сбила пешехода с фликером… в сумке

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель в темноте не увидел пешехода без фликера на одежде. Фото: pixabay.comВодитель в темноте не увидел пешехода без фликера на одежде. Фото: pixabay.com
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ДТП со смертельным исходом произошло в Гродненской области в субботу, 20 октября, сообщают в Госавтоинспекции.

Жертвой аварии стал житель Лиды. Мужчина примерно в 22.00 шел вдоль автодороги на улице Ленинская. Горожанин двигался по правой обочине, попутно черной «Ауди», которая проезжала по трассе. В какой-то момент мужчина решил перейти на другую сторону дороги, пересечь проезжую часть решил, не доходя до пешеходного перехода.

Водитель машины не заметил пешехода, резко вышедшего на дорогу. Мужчина погиб на месте аварии от травм, полученных при ударе.

Позже при обыске в сумке погибшего правоохранители нашли фликер, но на одежде светоотражающих элементов у лидчанина не было. Светоотражающая повязка, которую мужчина не стал вынимать из дорожной сумки, возможно, помогла бы избежать этой жуткой трагедии.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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