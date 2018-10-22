Экс-директора моторостроительного завода в Житковичах приговорили к 9 годам за взятки около $150 тысяч

22 Окт. 19:46 2018-10-23T09:31:38+03:00

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Бывший директор моторостроительного предприятия в Житковичах в течение семи лет брал взятки, сообщает пресс-служба Гомельского облсуда.

Известно, что с 2008 по 2015 годы нечистый на руку руководитель получал за благоприятные решения «вознаграждение». Например, заключил «договор» с несколькими иностранными фирмами на «откат» в размере 5% от каждой будущей сделки по закупке металлообрабатывающего оборудования. Кроме того, при проведении тендеров называл победителями для конкурсной комиссии те компании, с которыми у него были договоренности. За все семь лет работы на должности директора коррупционер получил без малого 150 тысяч долларов.

Экс-директора признали виновным и приговорили по совокупности преступлений к 9 годам заключения в колонии усиленного режима и 300 базовым величинам штрафа (7350 рублей), с конфискацией всего имущества и с лишением права занимать руководящие должности на 5 лет. Кроме того, в доход государства взыскано свыше 315 тысяч рублей.

Приговор еще может быть опротестован.