Всемирный банк проинспектирует белорусское лесное хозяйство
Специалисты Мирового банка хотят исследовать лесной сектор Беларуси в рамках проекта по его развитию, сообщают в пресс-службе Минлесхоза.
Группа представителей Всемирного банка посетит ряд объектов, встретится с руководством лесного ведомства и представителями предприятий. В понедельник, 22 октября, эксперты финорганизации уже провели переговоры с главой Министерства лесного хозяйства Виталием Дрожжей.
Во вторник представители Мирового банка поедут на открытие лесопитомника в опытный лесхоз в Глубоком. В течение недели посетят Лесной селекционно-семеноводческий центр в Минской области, отправятся в Институт леса НАН на Гомельщине, назначены встречи с представителями «Беллесэкспорта» и «Белгослеса».
На «Развитие лесного сектора» Беларусь получала заем Международного банка реконструкции и развития (40,7 миллиона долларов) и грант Глобального экологического фонда (свыше 2,7 миллиона долларов). В апреле этого года Всемирный банк и Минлесхоз подписали договор о допзайме в сумме 12 миллионов евро.
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