Всемирный банк проинспектирует белорусское лесное хозяйство

22 Окт. 20:26 2018-10-23T09:33:03+03:00

Для проекта по «Развитию лесного сектора» Беларусь взяла несколько займов из международных банков и получила грант. Фото: pixabay.com.

В апреле 2018 года Беларусь взяла на развитие своего лесного фонда 12 миллионов евро допзайма

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Специалисты Мирового банка хотят исследовать лесной сектор Беларуси в рамках проекта по его развитию, сообщают в пресс-службе Минлесхоза.

Группа представителей Всемирного банка посетит ряд объектов, встретится с руководством лесного ведомства и представителями предприятий. В понедельник, 22 октября, эксперты финорганизации уже провели переговоры с главой Министерства лесного хозяйства Виталием Дрожжей.

Во вторник представители Мирового банка поедут на открытие лесопитомника в опытный лесхоз в Глубоком. В течение недели посетят Лесной селекционно-семеноводческий центр в Минской области, отправятся в Институт леса НАН на Гомельщине, назначены встречи с представителями «Беллесэкспорта» и «Белгослеса».

На «Развитие лесного сектора» Беларусь получала заем Международного банка реконструкции и развития (40,7 миллиона долларов) и грант Глобального экологического фонда (свыше 2,7 миллиона долларов). В апреле этого года Всемирный банк и Минлесхоз подписали договор о допзайме в сумме 12 миллионов евро.