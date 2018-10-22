В Светлогорске спасатели вытащили из реки пьяного слесаря

22 Окт. 21:13 2018-10-23T09:35:01+03:00

Ночью на набережной пострадавший был в изрядном подпитии, поэтому оступился и упал в воду. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Несчастный случай произошел в субботу, 20 октября, в Светлогорске, сообщают в пресс-службе МЧС.

Ближе к утру, в 4.25, прохожие позвонили в МЧС и сообщили, что в Березину упал человек. Спасатели поспешили на улицу Советскую. На месте выяснилось, что на трехметровую глубину в речную пучину с набережной свалился мужчина. Он работает слесарем на одном из местных предприятий. По набережной реки среди ночи мужчина прогуливался в изрядном подпитии, в какой-то момент он оступился и упал с парапета прямо в воду.

Эмчаэсовцам, прибывшим оперативно к месту происшествия, удалось быстро найти тонущего мужчину и вытащить его из воды. Тут же подоспели медики, которым спасатели передали пострадавшего.

У мужчины диагностировали общее переохлаждение и алкогольное опьянение, его доставили на машине скорой помощи в районную больницу.