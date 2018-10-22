В Гродно две сестры, продавая талончики на транспорт мимо кассы, украли $30 тысяч

22 Окт. 21:40 2018-10-23T09:37:05+03:00

Мошенницы, продавая талоны и проездные на городской транспорт, забирали деньги из кассы себе. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Две молодые женщины, работавшие в простом киоске «Гроднооблсоюзпечать», провернули преступную схему на несколько десятков тысяч долларов, сообщают в УВД Гродненского облисполкома.

31-летняя гродненка и ее сестра наловчились продавать проездные и талоны на транспорт мимо кассы. С 2015 по сентябрь 2018 года женщины в финансовые отчеты вносили неверные сведения, а «лишние» деньги присваивали.

- Преступная схема осуществлялась три года, все это время не проводилась инвентаризация. Но в сентябре 2018 года после проверки была вскрыта крупная недостача. По документам непроданных талонов и проездных должно было остаться так много, что они бы не вмещались в торговый объект, - рассказал подполковник милиции Виталий Верболь, начальник ОБЭП гродненского РОВД.

«Гроднооблсоюзпечать» нанесен ущерб примерно в 60 тысяч рублей. Вину мошенницы признали, а правоохранителям сказали, что украденные деньги ушли на кредиты. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.