Мужчина упал на рельсы на станции метро «Площадь Ленина» и остался жив
Его подняли на платформу, движение поездов было быстро восстановлено
Пассажир упал на рельсы на станции метро «Площадь Ленина» в МинскеФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Все произошло вечером 22 октября на станции метро "Площадь Ленина". В 18.36 пассажир упал на рельсы второго главного пути.
- В 18.38 было снято напряжение с контактного рельса. Пассажир был поднят на платформу. А в 18.40 подано напряжение. Движение поездов восстановлено, метро работало в штатном режиме, - сообщают в твиттер-аккаунте столичной подземки.
К счастью, мужчина остался жив. Его передали медикам для осмотра, а также для выяснения причин падения на рельсы.