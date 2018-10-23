Мужчина упал на рельсы на станции метро «Площадь Ленина» и остался жив

СЕГОДНЯ 08:51 2018-10-23T09:38:14+03:00

Пассажир упал на рельсы на станции метро «Площадь Ленина» в Минске Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Его подняли на платформу, движение поездов было быстро восстановлено

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Все произошло вечером 22 октября на станции метро "Площадь Ленина". В 18.36 пассажир упал на рельсы второго главного пути.

- В 18.38 было снято напряжение с контактного рельса. Пассажир был поднят на платформу. А в 18.40 подано напряжение. Движение поездов восстановлено, метро работало в штатном режиме, - сообщают в твиттер-аккаунте столичной подземки.

К счастью, мужчина остался жив. Его передали медикам для осмотра, а также для выяснения причин падения на рельсы.