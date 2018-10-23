2018-10-23T10:43:50+03:00
Происшествия

В Витебске из-за пожара эвакуировали 40 человек

Загорелась вентиляционная камера в цехе металлообработки
Ольга ШИЛАК
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Загорелась вентиляционная камера в цехе металлообработки Фото: pixabay.comЗагорелась вентиляционная камера в цехе металлообработки Фото: pixabay.com
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Пожар вспыхнул утром 22 октября в цехе металлообработки на Московском проспекте в Витебске. Дело в том, что там загорелась вентиляционная камера, которая принадлежит Научно-технологическому парку Витебского государственного технологического университета. На место тут же выехали спасатели.

- Сообщение о пожаре поступило в 10.50. До прибытия подразделений МЧС обслуживающим персоналом эвакуировано 40 человек. В результате пожара повреждена тканевая гибкая вставка вентиляционной шахты, - уточняют в Витебском областном управлении МЧС

Возгорание удалось быстро ликвидировать. Причина пожара устанавливается.

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