Квартиру от «Евроопт» разыграет известный пианист Ростислав Кример

СЕГОДНЯ 09:59 2018-10-23T10:46:59+03:00

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Вот уже почти три года «Евроопт» дарит своим покупателям радость и исполняет мечты. За это время своих обладателей нашли уже 70 столичных квартир и 281 автомобиль, а еще около 2,5 млн. других призов. Вот и сегодняшний вторник, 23 октября, для кого-то станет началом новой жизни! Ведь среди участников игры разыграют квартиру в Минске, 5 новых автомобилей «Джили Атлас» и больше 20 000 денежных призов! Следить за розыгрышем можно в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и на страничках «Евроопт» в социальных сетях. Начало в 18.20. Или приходите в столичный ТРЦ «Е-Сити» на Денисовской, 8, чтобы увидеть яркое шоу вживую!

Главный приз разыграет пианист Ростислав Кример

Конечно, особого внимания заслуживает главный приз - квартира в Минске по улице Академика Карского, 8. Рядом с домом есть и детские сады, и школы, и поликлиника, и развитое транспортное сообщение, и крупнейший гипермаркет «Евроопт» на Монтажников, 2. Стоит квартира более 117 тыс. рублей! Этот приз разыграет белорусский пианист, главный дирижер, художественный руководитель камерного оркестра East-West Chamber Orchestra, а также художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета и звездный посол II Европейских игр 2019 года Ростислав Кример.

Еще пятеро счастливчиков уедут домой на стильных автомобилях черного цвета с автоматической коробкой передач - стоит такая машина около 41 тыс. рублей. Помогут определить счастливчиков главная победительница 90-го тура Юлия Либик, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств Владимир Прокопцов, а также лидер группы «Дядя Ваня», певец и шоумен Иван Вабищевич.

На сайте evroopt.by в разделе игры «Удача в придачу!» есть список всех зарегистрированных участников 91-го тура и их кодов. А после окончания розыгрыша здесь же будет размещен список всех его победителей.

Желаем удачи!