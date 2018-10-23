2018-10-23T10:49:09+03:00
Происшествия

В Гомельской области пьяный водитель врезался в машину милиции и попытался скрыться

Помимо этого он задел задний бампер другого авто. В крови у мужчины было 2,64 промилле алкоголя
Ольга ШИЛАК
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В Гомельской области пьяный водитель врезался в машину милиции и попытался скрыться Фото: pixa.comВ Гомельской области пьяный водитель врезался в машину милиции и попытался скрыться Фото: pixa.com
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Авария произошла в ночь на 21 октября в городе Чечерск Гомельской области. По улице Гагарина ехал «Фольксваген Поло», за рулем находился 33-летний мужчина, а 27-летний владелец авто сидел рядом. Тут водитель выехал на встречную полосу, где в это время двигалась машина милиции. Чтобы избежать столкновения, милиционер съехал на обочину.

Однако «Фольксваген» все равно ударил сначала в левое заднее крыло и колесо милицейского УАЗа, а затем - в задний бампер другой машины, стоящей на обочине. К счастью, никто не пострадал.

Водитель попытался скрыться, но был задержан милиционерами, его отправили на медицинское освидетельствование, передает belta.by. Оказалось, он был очень пьян, в его крови обнаружили 2,64 промилле алкоголя. А ведь по закону допустимая норма - 0,3 промилле. На водителя составили два административных протокола. Как уточняют в УВД Гомельского облисполкома, он и раньше не единожды привлекался к ответственности за правонарушения на дороге.

Владелец «Фольксваген Поло» от прохождения проверки отказался. Также его привлекут к ответственности за передачу транспортного средства лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.

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