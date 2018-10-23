2018-10-23T12:29:30+03:00
Спорт

Бывший тренер «Реала» и «Тоттенхэма» проведет мастер-класс в Беларуси

Брестское «Динамо» продолжает серию обучающих семинаров для футбольных специалистов. На сей раз приедет Хуанде Рамос
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Хуанде Рамосу есть чем поделиться.Хуанде Рамосу есть чем поделиться.
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6 и 7 ноября в Бресте пройдет специализированный мастер-класс от известного испанского тренера Хуанде Рамоса. Вопросы, которые будут рассмотрены в первый день мастер-класса: система развития клуба в соответствии с максимальными задачами; основные направления тренировочного процесса в течение сезона, физическая, техническая и тактическая подготовка; взаимоотношения всех тренеров внутри футбольного клуба: взаимоотношения основной команды с академией клуба; основные принципы игры в атаке, обороне и переходных фазах; плюсы и минусы игры в четыре защитника, плюсы и минусы игры в три центральных защитника.

Второй день мастер-класса будет практическим и пройдет на клубной базе в Красном дворе. Хуанде Рамос проведет полноценную тренировку с одной из команд клуба и сделает акценты на различных аспектах тренировочного процесса, после чего ответит на вопросы участников мастер-класса. С условиями участия можно ознакомиться сайте брестского «Динамо».

Хуанде Рамос - известный испанский тренер. Начал тренерскую карьеру в 1992 году и до 2016 года работал в четырнадцати клубах, среди которых были «Севилья», «Реал» Мадрид, «Тоттенхэм», ЦСКА, «Днепр» (Украина). Становился двукратным обладателем Кубка УЕФА, обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка Испании и Кубка английской лиги. В 2007 году вошел в тройку лучших тренеров (после Карло Анчелотти и Алекса Фергюсона) по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Ранее в Бресте мастер-класс проводил известный итальянский тренер по физической подготовке Джампьеро Вентроне.

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