2018-10-23T15:31:33+03:00
Спорт

В Бобруйске пройдет чемпионат мира по панкратиону

Во время чемпионата мира будет разыграно около 70 комплектов медалей
Даниил КЛЮШКИН
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Панкратион - возрожденный вид спорта, считается прародителем популярных нынче во всем мире ММА. Фото: vk.com/academymmaminskПанкратион - возрожденный вид спорта, считается прародителем популярных нынче во всем мире ММА. Фото: vk.com/academymmaminsk
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С 1 по 4 ноября в Бобруйске состоится чемпионат мира по панкратиону. Турнир станет самым масштабным за последние годы — он пройдет на «Бобруйск-Арене» и соберет представителей 30 стран мира, включая такие экзотические, как Австралия и Катар. Для сравнения: год назад в России на турнире собрались бойцы из 22 государств.

Во время чемпионата мира будет разыграно около 70 комплектов медалей. Соревновательная программа будет включать как Панкратион «фулл контакт», практически не имеющий ограничений в бою, так и Панкратион традиционный или «лайт контакт». В турнире принимают участие мужчины и женщины в разных возрастных и весовых категориях. Бои чемпионата мира будут проходить одновременно на трех коврах в зависимости от возрастных и весовых категорий.

Впервые за все время проведения чемпионатов мира каждой команде разрешено заявить по три бойца в каждом весе. Это значит, что в Бобруйске соберется более 300 лучших бойцов панкратиона!

Беларусь традиционно успешно выступает на мировых и континентальных чемпионатах по панкратиону. В прошлом году на планетарном форуме в Сочи команда из всего шести спортсменов завоевала семь медалей, в том числе — две золотые. Подробности на сайте Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств. Информация о билетах - на сайте арены. Торжественное открытие с участием знаменитого актера и телеведущего, а также Почетного члена федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств Вадима Галыгина состоится 2 ноября в 9:00.

Панкратион - возрожденный видом спорта. В бою разрешается применять практически весь арсенал технических действий из других видов единоборств. Панкратион считается прародителем популярных нынче во всем мире ММА, и многие спортсмены успешно выступают в ведущих мировых промоушенах. Спортсмены проводят поединки по панкратиону в специальной защите, установлены четкие правила борьбы, что делает их безопасными и позволяет заниматься данным видом спорта юношам с раннего возраста.

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