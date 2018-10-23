2018-10-23T12:31:03+03:00
Экономика

МАРТ вновь снизил цену на природный газ для производителей сахара

Новые цены действуют с 1 октября
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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МАРТ снизил цену на природный газ для производителей сахараpixabay.comМАРТ снизил цену на природный газ для производителей сахараpixabay.com
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В Беларуси продолжают поддерживать конкурентоспособность отечественной сахарной продукции. В сентябре МАРТ уже понижал цену на природный газ для производителей сахара. И вот теперь его стоимость для таких предприятий вновь станет меньше.

По постановлению №79, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале, тысяча кубометров природного газа обойдется производителям сахара в 464,83 рубля. Раньше цена составляла 496,87 рубля.

Новые цены действуют с 1 октября.

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