МАРТ вновь снизил цену на природный газ для производителей сахара
Новые цены действуют с 1 октября
МАРТ снизил цену на природный газ для производителей сахараpixabay.com
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В Беларуси продолжают поддерживать конкурентоспособность отечественной сахарной продукции. В сентябре МАРТ уже понижал цену на природный газ для производителей сахара. И вот теперь его стоимость для таких предприятий вновь станет меньше.
По постановлению №79, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале, тысяча кубометров природного газа обойдется производителям сахара в 464,83 рубля. Раньше цена составляла 496,87 рубля.
Новые цены действуют с 1 октября.