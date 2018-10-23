В сентябре средняя зарплата снизилась почти на 24 рубля

23 Окт. 12:52 2018-10-23T13:24:55+03:00

При этом в правительстве рассчитывали, что она пробьет планку в 1000 рублей

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По данным Белстата, в сентябре этого года средняя зарплата по стране составила 963 руб. 60 коп. И это меньше, чем в августе: тогда белорусы заработали в среднем по 987 руб. 50 коп. Разница - 23 руб. 90 коп. Так что до заветной тысячи, о которой уже второй год говорят чиновники и президент, мы снова не добрались.

Любопытно, что буквально несколько дней назад премьер-министр Сергей Румас в докладе президенту сообщил, что, по рассчетам правительства, в сентябре средняя зарплата по стране достигнет той самой 1000 рублей. Но ожидания чиновников не оправдались.