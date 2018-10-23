В Минске задержали 22-летнего парня, который прятал во рту свертки с опасным психотропом

23 Окт. 12:59 2018-10-23T13:28:42+03:00

Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

В одном из лесных массивов вблизи улицы Долгобродская в Минске милиционеры обратили внимание на странное поведение молодого человека.

- При виде сотрудников милиции он начал что-то активно пережевывать, при этом было заметно, что у него во рту находится что-то массивное. Милиционеры предложили выплюнуть это на землю. Молодой человек выплюнул два свертка с порошкообразным веществом белого цвета. Он пояснил, что у него было три свертка, но один из них он разгрыз и проглотил, - объясняют в пресс-службе ГУВД. - На вопросы отвечал несвязно, зрачки у него были разного размера, в связи с чем было принято решение его госпитализировать. Изъятое вещество было направлено на экспертизу.

Экспертиза показала, что в нем содержится особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях, - альфа-PVP.

Оказалось, за день до этого 22-летний парень в соцсети нашел объявление, в котором предлагалось распространять психотропы с помощью тайников.

- Он выполнил тестовое задание, забрал 5 свертков с психотропом: два из них положил в карман, а три оставшихся - в рот. В ходе осмотра мобильного телефона молодого человека были обнаружены переписки с оператором интернет-магазина по продаже психотропов и фотографии тайников, - уточняют в пресс-службе ГУВД.

На парня завели уголовное дело по ч. 3 ст. 328 («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»). Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.