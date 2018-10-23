Больше Geely: в Минске начал работу еще один дилер

СЕГОДНЯ 13:43 2018-10-23T14:00:17+03:00

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Марка Geely продолжает набирать обороты в Беларуси. Например, флагманская модель, выпускаемая на новом заводе под Жодино - Geely Atlas - по итогам первых трех месяцев этого года занимала 13-ю строчку рейтинга самых продаваемых автомобилей. А уже по итогам девяти месяцев - шестое место. А всего по объемам продаж марка Geely уже стала четвертой, уступив лишь трем самым популярным маркам - Renault, LADA и Volkswagen. Специалисты называют две основные причины роста продаж. Во-первых - кредит с очень сладкими условиями. Во-вторых - увеличение числа дилеров марки: чем их больше - тем сильнее конкуренция, тем больше различных акций и предложений дилеров в погоне за покупателем. Теперь модели Geely Atlas и Geely Emgrand X7 станут еще доступнее для жителей столицы и в первую очередь для тех, кто живет или работает в Малиновке, Лошице, Сухарево и Курасовщине. 23 октября новый автосалон Geely под названием «Даймонд Сити Центр» открылся рядом торговым центром DiaMond City. Въезд организован как со стороны микрорайона Малиновка-4, так и непосредственно с внешнего кольца МКАД.

«Даймонд Сити Центр» является одним из крупнейших дилерских центров в Беларуси. Общая площадь автоцентра 5320 м кв., площадь шоу-рума Geely - 750 м кв. Автоцентр располагает вместительной парковкой, просторным и светлым шоу-румом, комфортными зонами отдыха. В сервисной зоне располагается станция технического обслуживания на 28 постов, 20 подъемников, два тормозных стенда, кузовной цех и склад оригинальных запчастей, что позволяет проводить любые работы по сервисному обслуживанию в удобное для клиента время и сроки. Кроме этого для покупателей и владельцев автомобилей Geely доступна установка дополнительного оборудования, которое расширит и без того богатую базовую комплектацию автомобилей. Непосредственно в автоцентре доступно оформление кредита и лизинга на самых выгодных условиях, в белорусских рублях с фиксированной ставкой от 1,5% годовых и минимальным первоначальным взносом 10%. В автосалоне действует программа Trade-In.

Теперь модели Geely Atlas и Geely Emgrand X7 станут еще доступнее для жителей столицы/

- «Даймонд Сити Центр» полностью соответствует стандартам завода «БелДжи» и готов встретить первых посетителей, - рассказал директор автосалона «Даймонд Сити Центр» Сергей Федоренко. - В нашем салоне посетителей ждут грамотные и приветливые консультанты, которые помогут с выбором нового современного автомобиля Geely и дополнительного оборудования к нему, окажут содействие в подборе наиболее подходящей финансовой программы, проконсультируют по вопросам приема старого автомобиля в зачет нового.