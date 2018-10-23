Беларусь вошла в десятку лучших стран для путешествий в 2019 году

23 Окт. 14:37 2018-10-23T14:47:10+03:00

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Каждый год издание о путешествиях Lonely Planet составляет список стран, в которых обязательно нужно побывать. В топ-10 стран для путешествий в 2019 году попала и Беларусь. В описании нашей страны авторы издания говорят о том, что раньше она была мало кому известной, неизведанной.

-Беларусь стала крутой, благодаря упрощению требований к визе, интересным заведениям, арт-объектам, а также местным жителям, которые отдыхают, как в 1999-м, - говорится в описании. - Минск - это центр и куда вы должны прибыть и откуда уехать, чтобы воспользоваться новым 30-дневным безвизовым режимом. В безупречно отреставрированном Старом городе, где находится ратуша, вечерние гуляки выходят из пивных пабов и модных коктейльных баров, чтобы присоединиться к вечеринкам на улицах. Минск также стал центром глобальных событий и саммитов. На очереди – Европейские игры, которые пройдут в 2019 году.

Беларусь в рейтинге Lonely Planet заняла восьмое место. На первом месте оказалась Шри-Ланка, на втором – Германия. Третье место – Зимбабве.