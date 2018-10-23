2018-10-23T14:47:10+03:00
Общество

Беларусь вошла в десятку лучших стран для путешествий в 2019 году

Авторы рейтинга обращают внимание, что наша страна стала более интересна туристам после введение безвизового режима
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
Поделиться:
Беларусь вошла в десятку лучших стран для путешествий в 2019 годуБеларусь вошла в десятку лучших стран для путешествий в 2019 годуФото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

Каждый год издание о путешествиях Lonely Planet составляет список стран, в которых обязательно нужно побывать. В топ-10 стран для путешествий в 2019 году попала и Беларусь. В описании нашей страны авторы издания говорят о том, что раньше она была мало кому известной, неизведанной.

-Беларусь стала крутой, благодаря упрощению требований к визе, интересным заведениям, арт-объектам, а также местным жителям, которые отдыхают, как в 1999-м, - говорится в описании. - Минск - это центр и куда вы должны прибыть и откуда уехать, чтобы воспользоваться новым 30-дневным безвизовым режимом. В безупречно отреставрированном Старом городе, где находится ратуша, вечерние гуляки выходят из пивных пабов и модных коктейльных баров, чтобы присоединиться к вечеринкам на улицах. Минск также стал центром глобальных событий и саммитов. На очереди – Европейские игры, которые пройдут в 2019 году.

Беларусь в рейтинге Lonely Planet заняла восьмое место. На первом месте оказалась Шри-Ланка, на втором – Германия. Третье место – Зимбабве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Лунинце мужчина откопал мину на месте фундамента дома
Лукашенко подписал указ о повышении пенсий
Кто выиграл квартиру от «Евроопт»?
В Минске из-за технического сбоя остановилась красная ветка метро
В Бобруйске под колесами погрузчика «Амкодор» погиб 57-летний слесарь
Деньги будут доходить за минуту: Нацбанк запустит сервис мгновенных платежей
СК: председатель горисполкома Жодино обвиняется в получении взяток
Выстрелил 20 раз по окнам, соседу и собаке: ЧП в Стародорожском районе
Билеты на Европейские игры начнут продавать с 1 декабря
Премьер-министр собрал срочное совещание по поводу упавших зарплат белорусов
Андреа Викторин: Соглашения между Беларусью и ЕС об упрощении визового режима будут подписаны до конца этого года
В Минске милиционеры приехали на вызов об изнасиловании, а в итоге задержали парней за наркотики
Вторая взлетно-посадочная полоса в аэропорту заработает в 2019 году
В Бобруйске пройдет чемпионат мира по панкратиону
Больше Geely: в Минске начал работу еще один дилер
В Минске задержали 22-летнего парня, который прятал во рту свертки с опасным психотропом
В сентябре средняя зарплата снизилась почти на 24 рубля