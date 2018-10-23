2018-10-23T15:28:36+03:00
Общество

Вторая взлетно-посадочная полоса в аэропорту заработает в 2019 году

Раньше аэропорт был ограничен в части перелетов, с открытием новой полосы эта проблема будет решена
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Строительство новой взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта «Минск» началось два года назад.Строительство новой взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта «Минск» началось два года назад.Фото: Сергей ГАПОН
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Строительство новой взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта «Минск» началось два года назад. Сначала планировали закончить работы к ноябрю 2018-го. Однако сроки пришлось перенести.

- Полоса заработает в 2019 году при наступлении положительных температур, - сказал министр. - Нам нужно время для сертификации, наладки, - цитирует belta.by министра транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака. - Этой зимой не планируется использование противогололедных материалов на новой полосе, что позволит продлить ее ресурс на более длительное время.

Министр добавил, что до ввода второй полосы аэропорт ограничен в части перелетов, особенно больших трансконтинентальных перевозок.

- Это связано с тем, что ресурс существующей полосы был исчерпан, и по расчетам, которые у нас имеются и которыми мы обязаны руководствоваться, можно было совершать в год только 70 взлетов и посадок трансконтинентальных воздушных судов на существующей полосе, - продолжает Анатолий Сивак. - Это нас сдерживало в переговорном процессе с другими компаниями, особенно зарубежными. С вводом полосы мы эту проблему снимаем.

Сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями из Америки, Китая и Вьетнама.

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