2018-10-23T20:57:27+03:00
Общество

Кто выиграл квартиру от «Евроопт»?

Счастливчика, которому достался главный приз, определил белорусский пианист Ростислав Кример
Алеся ДОБЫШ
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Кто выиграл новую квартиру в Минске?Кто выиграл новую квартиру в Минске?
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Совсем недавно в Минске завершился роызыгрыш призов 91 тура игры «Удача в придачу!» от «Евроопт». Он прошел в ТРЦ «Е-Сити», а гостями розыгрыша на этот раз были пианист Ростислав Кример, главная победительница 90-го тура игры Юлия Либик, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь Владимир Прокопцов и лидер группы «Дядя Ваня» Иван Вабищевич.

Так для кого же этот розыгрыш стал судьбоносным? Квартиру в Минске выиграла Анастасия Павловец из города Борисов Минской области, а пять новеньких автомобилей «Джили Атлас» достались: пенсионеру Василию Панченко из деревни Стежерное Гомельской области, Евгению Сикиржицкому из Минска, работнику коммерческой структуры в сфере продаж Вадиму Рогову из Минска, молодой маме в декретном отпуске Дарье Пыжик из Минска и Марине Черник из города Барановичи Брестской области. Кроме того, по всей стране разлетелись больше 20 тысяч денежных призов!

Поздравляем победителей!

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