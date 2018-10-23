2018-10-23T16:35:23+03:00
Происшествия

В Минске милиционеры приехали на вызов об изнасиловании, а в итоге задержали парней за наркотики

Одному из них грозит до 5 лет тюрьмы, второму - до 15 лет
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Милиция приехала на изнасилование, а вместо этого нашла опасные наркотикиМилиция приехала на изнасилование, а вместо этого нашла опасные наркотикиФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Все началось с того, что 18-летняя девушка поругалась с родителями и не хотела ехать домой. На тот момент она была в компании малознакомых парней и рассказала им об этом. Один из них предложил ей вместе переночевать у своего друга, который живет в квартире на улице Якубовского. Та согласилась. На квартире компания стала пить, употреблять наркотики.

Проснувшись утром, девушка услышала разговор парней, ей показалось, что они договариваются ее изнасиловать. Она отправила смс-сообщением отцу адрес, где находится. Отец тут же позвонил в милицию, на место выехали сотрудники Фрунзенского РУВД.

- Информация об изнасиловании не подтвердилась, однако в квартире милиционеры обнаружили и изъяли порошкообразное вещество белого цвета и два шприца с жидкостью. Химическая экспертиза показала, что в них содержится особо опасное психотропное вещество - альфа-PVP, - уточняют в пресс-службе ГУВД.

Информация об изнасиловании не подтвердилась, но милиционеры обнаружили в квартире опасный психотроп Фото: ГУВД

Информация об изнасиловании не подтвердилась, но милиционеры обнаружили в квартире опасный психотроп Фото: ГУВД

Оказалось, молодой человек купил его с помощью закладки в интернет-магазине и сбыл дозу своему другу в счет оплаты ночлега.

Сейчас парни задержаны, на них завели уголовные дела по ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Хозяину квартиры грозит лишение свободы сроком до 5 лет, а сбытчику - до 15 лет. Кстати, последний и раньше не раз привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, мошенничество. А его друг сидел в тюрьме за совершение краж и угон автомобиля.

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