Андреа Викторин: Соглашения между Беларусью и ЕС об упрощении визового режима будут подписаны до конца этого года

23 Окт. 16:51 2018-10-23T16:59:08+03:00

Соглашения между Беларусью и ЕС об упрощении визового режима могут подписать до до конца этого года Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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Уже не первый год между Беларусью и Евросоюзом ведутся переговоры насчет упрощения визового режима. Для этого между Минском и Брюсселем должны быть подписаны соглашения.

- Соглашение о реадмиссии будет подписано, когда будет готовность подписать соглашение об упрощении визового режима. В Брюсселе 11 октября состоялся раунд переговоров по этим соглашениям. Нужно сказать, что это была хорошая и конструктивная встреча, - цитирует belta.by главу представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин. - Мы смогли согласовать основные моменты текста соглашения, но есть некоторые технические детали, которые нужно урегулировать. Однако я лично надеюсь, что до конца этого года соглашение будет подписано.

Вполне возможно, что после подписания соглашения стоимость оформления виз уменьшится с нынешних 60 евро 35. В противном случае наоборот увеличится до 80 евро.