2018-10-23T17:33:01+03:00
Экономика

Премьер-министр собрал срочное совещание по поводу упавших зарплат белорусов

Средняя зарплата в Беларуси за сентябрь оказалась почти на 24 рубля ниже, чем в августе. А в правительстве рассчитывали, что она достигнет той самой 1000 рублей
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Средняя зарплата в Беларуси за сентябрь оказалась почти на 24 рубля ниже, чем в августеСредняя зарплата в Беларуси за сентябрь оказалась почти на 24 рубля ниже, чем в августеФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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23 октября на сайте Белстата появилась информация о том, что в сентябре этого года средняя зарплата по стране составила 963 руб. 60 коп. Она оказалась на 23,90 рубля меньше, чем в августе этого года. То есть достичь той самой зарплаты в 1000 рублей вновь не вышло. Премьер-министр Сергей Румас собрал срочное рабочее совещание по поводу зарплаты белорусов, которые оказались ниже оценки правительства.

- Падение выручки вследствие колебаний курса российского рубля не позволило многим предприятиям поддержать сложившийся уровень оплаты труда. Средняя зарплата в реальном секторе экономики составила 1032 рубля, хотя и снизилась к уровню августа, - цитирует премьер-министра пресс-служба правительства.

Он отметил, что уровень оплаты труда в бюджетном секторе увеличился на 3,5% и достиг 746 рублей. По его словам, это также ниже прогноза правительства. Такой рост не смог полностью компенсировать снижение зарплаты в реальном секторе экономики.

- Значительные отклонения по отдельным областям и министерствам показывают, что не для всех органов государственного управления целевая задача по средней зарплате является приоритетной, - резюмировал премьер-министр.

Этот вопрос также станет предметом рассмотрения на заседании президиума Совета министров.

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