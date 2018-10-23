Билеты на Европейские игры начнут продавать с 1 декабря

23 Окт. 18:02 2018-10-23T18:02:04+03:00

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В июне 2019 года в Минске пройдут II Европейские игры. Событие знаковое, подготовка к нему идет полным ходом. Совет министров утвердил старт и порядок продажи билетов на соревнования, церемонии закрытия и открытия, указано на сайте правительства.

В постановлении №751, указано, что билеты можно будет купить с 1 декабря 2018-го по 30 июня 2019 года. Их будут продавать билетные операторы, а также турорганизации, при предоставлении ими туруслуг с одновременной продажей билетов. По одному билету или копии электронного билета допускается однократный въезд в Беларусь только одного иностранного гражданина или лица без гражданства.

Если иностранному болельщику будет отказано во въезде в страну по основаниям, предусмотренным законодательством, он сможет вернуть билет. При возврате владельцу возвращается стоимость билета, равная цене его приобретения.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.