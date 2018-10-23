2018-10-23T18:02:04+03:00
Спорт

Билеты на Европейские игры начнут продавать с 1 декабря

Билет дает право иностранцу на однократный въезд в страну
Поделиться:
Билеты на Европейские игры начнут продавать с 1 декабря Фото: mininform.gov.byБилеты на Европейские игры начнут продавать с 1 декабря Фото: mininform.gov.by
Изменить размер текста:

В июне 2019 года в Минске пройдут II Европейские игры. Событие знаковое, подготовка к нему идет полным ходом. Совет министров утвердил старт и порядок продажи билетов на соревнования, церемонии закрытия и открытия, указано на сайте правительства.

В постановлении №751, указано, что билеты можно будет купить с 1 декабря 2018-го по 30 июня 2019 года. Их будут продавать билетные операторы, а также турорганизации, при предоставлении ими туруслуг с одновременной продажей билетов. По одному билету или копии электронного билета допускается однократный въезд в Беларусь только одного иностранного гражданина или лица без гражданства.

Если иностранному болельщику будет отказано во въезде в страну по основаниям, предусмотренным законодательством, он сможет вернуть билет. При возврате владельцу возвращается стоимость билета, равная цене его приобретения.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Лунинце мужчина откопал мину на месте фундамента дома
Лукашенко подписал указ о повышении пенсий
Кто выиграл квартиру от «Евроопт»?
В Минске из-за технического сбоя остановилась красная ветка метро
В Бобруйске под колесами погрузчика «Амкодор» погиб 57-летний слесарь
Деньги будут доходить за минуту: Нацбанк запустит сервис мгновенных платежей
СК: председатель горисполкома Жодино обвиняется в получении взяток
Выстрелил 20 раз по окнам, соседу и собаке: ЧП в Стародорожском районе
Премьер-министр собрал срочное совещание по поводу упавших зарплат белорусов
Андреа Викторин: Соглашения между Беларусью и ЕС об упрощении визового режима будут подписаны до конца этого года
В Минске милиционеры приехали на вызов об изнасиловании, а в итоге задержали парней за наркотики
Вторая взлетно-посадочная полоса в аэропорту заработает в 2019 году
В Бобруйске пройдет чемпионат мира по панкратиону
Беларусь вошла в десятку лучших стран для путешествий в 2019 году
Больше Geely: в Минске начал работу еще один дилер
В Минске задержали 22-летнего парня, который прятал во рту свертки с опасным психотропом
В сентябре средняя зарплата снизилась почти на 24 рубля