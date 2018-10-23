Выстрелил 20 раз по окнам, соседу и собаке: ЧП в Стародорожском районе
В Стародорожском районе молодой сельчанин открыл стрельбу по соседу из пневматического пистолета, сообщают в Следственном комитете.
ЧП произошло вечером 5 октября в деревне Бараново. В тот вечер 23-летний местный житель, изрядно приняв на грудь, пошел поговорить к соседу. Но тот, видя, что товарищ в изрядном подпитии, вести беседу отказался.
Тогда молодой человек достал пистолет и принялся палить по окнам дома, в сторону соседа и его собаки. Всего выстрелил примерно двадцать раз. Мужчина со своим псом при первых же выстрелах побежал в дом, где укрылся от «стрелка» и позвонил в милицию.
Всего прозвучало около двадцати выстрелов. Фото: Следственный Комитет.
Вдоволь постреляв из пневматики, 23-летний сельчанин пошел к себе домой, где его и задержали правоохранители.
Дома у парня нашли еще два десятка металлических шариков для стрельбы, спрятанный в хозпостройке пистолет и другие вещдоки. Сообщается, что «стародорожский стрелок» нигде не работает и ранее был судим за кражу. Сейчас он находится под стражей, расследование продолжается.
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