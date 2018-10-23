СК: председатель горисполкома Жодино обвиняется в получении взяток

23 Окт. 19:07 2018-10-23T20:54:32+03:00

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Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией Министерства внутренних дел предоставило в Следственный комитет материалы о коррупционных преступлениях главы жодинского городского исполкома, сообщает пресс-служба СК.

Руководитель исполнительного комитета обвиняется в деяниях с «признаками преступлений коррупционной направленности». Уголовное дело расследуют в управлении центрального аппарата СК.

В данный момент чиновник-коррупционер задержан и работает со следствием, однако меру пресечения, которую применят в отношении председателя исполкома пока еще не избрали.

Для расследования дела проводится комплекс оперативно-следственных и других мероприятий, следователи расследуют все обстоятельства и эпизоды фактов коррупции.

Известно, что Юрий Шарый управлял горисполкомом в Жодино с октября 2016 года. До этого времени он около 7 лет занимал должность первого зампреда исполкома.