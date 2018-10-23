Деньги будут доходить за минуту: Нацбанк запустит сервис мгновенных платежей
В Беларуси с января следующего года появится новая платежная услуга от Нацбанка, информирует belta.by со слов Дмитрия Калечица, зампреда правления Национального банка.
Сервис мгновенных платежей нацелен усовершенствовать платежные процедуры для предприятий, юридических и физических лиц. Деньги будут доходить до адресата в течение всего одной минуты, а сама программа будет функционировать круглосуточно семь дней в неделю.
– Для нового сервиса уже определен оператор, выбрана концепция мгновенных платежей, в данный момент прорабатываются техническая сторона его внедрения в систему. Такие проекты являются базовымы для многих государств. В итоге организации и клиенты смогут осуществлять платежи в режиме реального времени, – объяснил Калечиц, выступая на международном форуме «БанкИТ 2018».
В опытном формате сервис запустят с 1 января 2019 года, а к середине лета он заработает в промышленном режиме.
Сообщается, что другие банки в данной системе смогут участвовать по желанию.
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