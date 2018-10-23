В Бобруйске под колесами погрузчика «Амкодор» погиб 57-летний слесарь

23 Окт. 20:11 2018-10-23T20:11:27+03:00

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Трагедия на бобруйском предприятии «ФанДОК» произошла в понедельник, 22 октября, сообщает местный ресурс «Коммерческий Курьер».

Примерно в 14.00 часов под колесами погрузчика «Амкодор» случайно оказался слесарь-сантехник мебельного цеха, 1961 года рождения. Мужчину успели доставить на скорой помощи в больницу, однако спасти его жизнь медикам не удалось. Травмированный тяжелым автокаром рабочий скончался в реанимации спустя полтора часа после происшествия.

Сообщается, что погрузчиком управлял 53-летний водитель, против него сейчас возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельство произошедшего несчастного случая, разыскивают очевидцев ЧП.

Напомним, что на предприятии «ФанДОК» не так давно произошло еще одно ЧП с человеческими жертвами: в июне в одном из производственных цехов прогремел взрыв.