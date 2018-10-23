2018-10-23T21:56:26+03:00
Минск

В Минске из-за технического сбоя остановилась красная ветка метро

Неполадки оперативно устраняются
Надежда БУТОВИЧ
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В работе метрополитена Минска произошел второй технический сбой за месяц.В работе метрополитена Минска произошел второй технический сбой за месяц.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Во вторник, 23 октября, остановилось движение столичного метро, сообщают пользователи Twitter.

ЧП случилось на Автозаводской линии минского метрополитена. «Красная ветка» остановилась примерно на пять минут.

Первыми о сбоях в движении поездов сообщили пассажиры в социальных сетях, сообщалось, что поезда стоят на станциях по несколько минут, останавливаются в тоннелях, включая аварийное освещение, «как в пробке» двигаются медленно и с перерывами…

Пассажиры метрополитета сообщали о 5, 7 и 10-минутных «стоянках». Пресс-служба метрополитета отметила, что сбой случился не более чем на пять минут.

Пресс-служба метро сообщила о 5-минутной задержке в движении поездов. Фото: соцсети.

Пресс-служба метро сообщила о 5-минутной задержке в движении поездов. Фото: соцсети.

– По техническим причинам сбой графика движения поездов метро произошел в промежутке с 19.28 по 19.33, – опубликовали информацию в официальном твиттер-аккаунте Метрополитена Минска.

Там же в посте уточнялось, что сбой был оперативно устранен, а движение восстановлено. Пассажиров попросили простить временные неудобства.

Напомним, не так давно похожий сбой случился на «синей ветке» столичной подземки.

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